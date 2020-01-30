Мехтиеву присвоено звание генерал-полковник таможенной службы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о присвоении сотрудникам Государственного таможенного комитета (ГТК) высших специальных званий.

Текст распоряжения опубликован на официальном сайте главы государства.

Согласно распоряжению, председателю ГТК Сафару Мехтиеву присвоено звание генерал-полковника таможенной службы.

Кроме того, зампреду ГТК Исмаилу Гусейнову и председателю ГТК Нахчывана Сахату Хабиббейли присвоены звания генерал-лейтенант таможенной службы.

Начальникам Главного таможенного управления подакцизных товаров Гасану Эюбову и Главного таможенного управления воздушного транспорта Бахрузу Гулиеву присвоены звания генерал-майор таможенной службы.

Вместе с этим, начальнику медицинской службы ГТК Джейхуну Мамедову присвоено звание генерал-майор медицинской службы.

Х.Насирзаде