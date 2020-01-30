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Внутренняя политика 30.01.2020 17:13

Мехтиеву присвоено звание генерал-полковник таможенной службы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о присвоении сотрудникам Государственного таможенного комитета (ГТК) высших специальных званий.

Текст распоряжения опубликован на официальном сайте главы государства.

Согласно распоряжению, председателю ГТК Сафару Мехтиеву присвоено звание генерал-полковника таможенной службы.

Кроме того, зампреду ГТК Исмаилу Гусейнову и председателю ГТК Нахчывана Сахату Хабиббейли присвоены звания генерал-лейтенант таможенной службы.

Начальникам Главного таможенного управления подакцизных товаров Гасану Эюбову и Главного таможенного управления воздушного транспорта Бахрузу Гулиеву присвоены звания генерал-майор таможенной службы.

Вместе с этим, начальнику медицинской службы ГТК Джейхуну Мамедову присвоено звание генерал-майор медицинской службы.

Х.Насирзаде

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Тэги: ТАМОЖНЯ, ЗВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]