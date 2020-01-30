Мехтиеву присвоено звание генерал-полковник таможенной службы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о присвоении сотрудникам Государственного таможенного комитета (ГТК) высших специальных званий.
Текст распоряжения опубликован на официальном сайте главы государства.
Согласно распоряжению, председателю ГТК Сафару Мехтиеву присвоено звание генерал-полковника таможенной службы.
Кроме того, зампреду ГТК Исмаилу Гусейнову и председателю ГТК Нахчывана Сахату Хабиббейли присвоены звания генерал-лейтенант таможенной службы.
Начальникам Главного таможенного управления подакцизных товаров Гасану Эюбову и Главного таможенного управления воздушного транспорта Бахрузу Гулиеву присвоены звания генерал-майор таможенной службы.
Вместе с этим, начальнику медицинской службы ГТК Джейхуну Мамедову присвоено звание генерал-майор медицинской службы.
Х.Насирзаде
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