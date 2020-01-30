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Дальнее зарубежье 30.01.2020 19:15

Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии ситуацию на рынке углеводородов, двустороннюю и региональную повестку

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил в четверг со своим саудовским коллегой по телефону двустороннюю повестку, затрагивались ситуация на мировом рынке углеводородов и актуальные региональные темы, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Лавров и Фейсал Бен Фархан Аль Сауд "обсудили практические вопросы дальнейшего развития многоплановых российско-саудовских связей с акцентом на соответствующие договоренности, которые были достигнуты на высшем уровне в ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина в Эр-Рияд 14-15 октября 2019 г.", говорится в сообщении.

"Затрагивались также вопросы, касающиеся ситуации на мировом рынке углеводородов, и некоторые актуальные темы текущей региональной повестки дня", - информирует МИД РФ.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]