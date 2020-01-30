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Транспорт и связь 30.01.2020 17:24

Авиаперевозки в Китае вырастут на 7,6% в 2020 году

В Китае в 2020 году пассажирские авиаперевозки увеличатся на 7,6% и достигнут 710 млн человек, сообщает Управление гражданской авиации.

Как ожидается, объем грузовых авиаперевозок вырастет на 1,3% - до 7,63 млн тонн. Общий грузооборот гражданской авиации в текущем году достигнет 139 млрд тонно-километров.

В 2019 году выручка авиационной отрасли КНР выросла на 5,4% и достигла 1,06 трлн юаней ($155 млрд), сообщает агентство "Синьхуа".

Китай является вторым по величине рынком гражданской авиации в мире.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИТАЙ, АВИАПЕРЕВОЗКИ, ПРОГНОЗ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]