Авиаперевозки в Китае вырастут на 7,6% в 2020 году

В Китае в 2020 году пассажирские авиаперевозки увеличатся на 7,6% и достигнут 710 млн человек, сообщает Управление гражданской авиации.
Как ожидается, объем грузовых авиаперевозок вырастет на 1,3% - до 7,63 млн тонн. Общий грузооборот гражданской авиации в текущем году достигнет 139 млрд тонно-километров.
В 2019 году выручка авиационной отрасли КНР выросла на 5,4% и достигла 1,06 трлн юаней ($155 млрд), сообщает агентство "Синьхуа".
Китай является вторым по величине рынком гражданской авиации в мире.
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