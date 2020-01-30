США выступают против операций сирийских правительственных сил в Идлибе - госдеп

Администрация США не приемлет военные операции сирийских правительственных сил в провинции Идлиб и считает их нарушением предыдущих договоренностей с участием Дамаска, заявил в четверг спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Мы все в шоке и смятении, как на это указывали (госсекретарь США Майк - ИФ) Помпео и другие лица в Вашингтоне, от неумолимого наступления режима Асада на Идлиб, поддерживаемого Россией и Ираном", - сказал он в ходе видеобрифинга.

Он заявил, что таким образом, речь идет о нарушении резолюции 2254 СБ ООН от 2015 года и других, более поздних соглашений о прекращении огня с участием РФ.

По его словам, сирийские власти заинтересованы не в компромиссном решении, а лишь в военной победе.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии. Эрдоган пояснил, что у Анкары заканчивается терпение из-за непрекращающихся ударов сирийских правительственных сил в провинции Идлиб.

В свою очередь в среду начальник Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что более 200 сирийских военных и свыше 120 мирных сирийцев погибли с 9 января в Идлибской зоне деэскалации в результате действий боевиков. Он отметил, что в Идлибской зоне деэскалации продолжаются боестолкновения, развязанные террористической группировкой "Хайат Тахрир аш-Шам".

В четверг начальник Генерального штаба вооруженных сил Турции генерал Яшар Гюлер провел телефонный разговор с начальником Генерального штаба вооруженных сил РФ генералом Валерием Герасимовым: собеседники обменялись мнениями о ситуации в Идлибе.

Ранее на этой неделе бойцы сирийской правительственной армии взяли под контроль стратегически важный город Маарат ан-Нуман в провинции Идлиб. Таким образом, правительственные войска восстановили контроль над городом, который еще в 2012 году был захвачен вооруженными сторонниками сирийской оппозиции. Позже он перешел под контроль экстремистов.