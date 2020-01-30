Лавров встретится с Мадуро во время визита в Венесуэлу 7 февраля - МИД РФ

Глава МИД России Сергей Лавров 7 февраля посетит Венесуэлу, где будет принят президентом страны Николасом Мадуро, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"7 февраля состоится визит главы министерства иностранных дел России в Венесуэлу. Запланированы переговоры с исполнительным вице-президентом страны и министром иностранных дел", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Она отметила, что Лаврова примет президент Венесуэлы Мадуро.

"Состоится обмен мнениями по ситуации в Венесуэле, вокруг нее, перспективам нахождения политических развязок внутренних разногласий на основе общенационального диалога в рамках конституционного поля без деструктивного, тем более силового, вмешательства извне", - сказала Захарова.

Кроме того, на переговорах планируется обсудить "противодействие незаконно введенным односторонним санкциям, ухудшающим социально-экономическое положение в Венесуэле".

Ранее Лавров посещал Венесуэлу в 2011 и 2015 году.

Официальный представитель МИД РФ также сообщила, что 5 февраля Лавров совершит техническую остановку в городе Сантьяго-де-Куба, где состоится его встреча с кубинским министром иностранных дел. 6 февраля он посетит Мексику, где также проведет переговоры с главой МИД страны.