Тариф на транзит нефти по территории Белоруссии вырастет с февраля более чем на 6% - власти

Тариф на транзит нефти по территории Белоруссии с 1 февраля текущего года вырастет более чем на 6%, сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) республики Владимир Колтович журналистам в Минске в четверг.
"Переговоры закончились, мы ни о чем не договорились. Поэтому вступает в силу статья инструкции, согласно которой установлен порядок повышения тарифов на транзит нефти - это среднегодовой темп инфляции, установленный прогнозом Российский Федерации, увеличенный на три процентных пункта", - сказал Колтович.
"Больше 6%, по-моему, 6,6%. У нас есть разногласия с Российской Федерацией по определению тарифа", - добавил министр.
На уточняющий вопрос, планирует ли Минск в последующем вернуться к переговорам по тарифу и настаивать на его увеличении, Колтович ответил: "В соответствии с установленным порядком. Если мы увидим, что у нас растут расходы организаций, обеспечивающих транзит, то конечно да".
Соответствующее постановление МАРТ будет опубликовано на днях, добавил глава министерства.
Как сообщалось, в середине января Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ и МАРТ Белоруссии в ходе переговоров зафиксировали разногласия в позициях, отмечал замглавы ФАС Анатолий Голомолзин.
"На переговорах ФАС (с участием Минэнерго и "Транснефти") и МАРТ (с участием "Белнефтехима", "Гомельтранснефть Дружбы") зафиксированы разногласия в позициях. Окончательные решения будут приняты в январе в установленном порядке", - сказал он.
Белоруссия предложила повысить тариф на транзит российской нефти в 2020 году, по неподтвержденным данным, на 16,6%. Представитель МАРТ сообщал, что, согласно действующей методике, вопрос о размере тарифов на транзит российской нефти и нефтепродуктов должен быть решен органами в области тарифного регулирования двух стран не позднее 15 января, если сделать этого не удастся, решение должно быть принято до 1 февраля.
В декабре прошлого года председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков заявил, что Белоруссия хочет заложить в тариф на транзит российской нефти в 2020 году свои потери, которые она получила, не прокачав запланированные объемы из-за форс-мажора с "грязной нефтью".
В течение 2019 года Белоруссия неоднократно выступала с предложением повысить тариф на 21,7% как до форс-мажора на МН "Дружба", так и после него. Однако российская сторона согласилась на увеличении тарифов на транспортировку нефти по участкам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" только на 3,7% с 1 сентября 2019 года.
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