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Дальнее зарубежье 30.01.2020 20:17

ЕС подключил Швейцарию к своей системе быстрого оповещения в связи с коронавирусом

Еврокомиссия (ЕК) разрешила допуск Швейцарии по ее просьбе к европейской системе быстрого оповещения о чрезвычайных ситуациях в связи с распространением коронавируса на срок данного кризиса, сообщил официальный представитель ЕК Стефан де Кеерсмэкер.

"И очевидно, что мы будем оставаться в контакте со швейцарскими властями, чтобы следить за ситуацией и обмениваться информацией об эпидемии коронавируса", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

По его словам, цель этой системы в отслеживании развития обстановки в государствах-членах и мер, которые они принимают. Тем самым обеспечивается скоординированная реакция ЕС на коронавирус.

В то же время, добавил представитель ЕК, европейский механизм гражданской защиты позволяет по просьбе швейцарских властей репатриировать самолетами стран ЕС граждан Швейцарии из районов эпидемии.

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Тэги: ЕС, КОРОНАВИРУС, ШВЕЙЦАРИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]