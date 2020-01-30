ЕС подключил Швейцарию к своей системе быстрого оповещения в связи с коронавирусом

Еврокомиссия (ЕК) разрешила допуск Швейцарии по ее просьбе к европейской системе быстрого оповещения о чрезвычайных ситуациях в связи с распространением коронавируса на срок данного кризиса, сообщил официальный представитель ЕК Стефан де Кеерсмэкер.

"И очевидно, что мы будем оставаться в контакте со швейцарскими властями, чтобы следить за ситуацией и обмениваться информацией об эпидемии коронавируса", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

По его словам, цель этой системы в отслеживании развития обстановки в государствах-членах и мер, которые они принимают. Тем самым обеспечивается скоординированная реакция ЕС на коронавирус.

В то же время, добавил представитель ЕК, европейский механизм гражданской защиты позволяет по просьбе швейцарских властей репатриировать самолетами стран ЕС граждан Швейцарии из районов эпидемии.