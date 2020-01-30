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ТЭК 30.01.2020 17:42

Белнефтехим на следующей неделе проведет с Казахстаном предметные переговоры по нефти - совмин

Делегация концерна "Белнефтехим" на следующей неделе проведет в Казахстане предметные переговоры по поставкам нефти в Белоруссию, сообщила пресс-секретарь белорусского премьер-министра Александра Исаева.

"Такая договоренность достигнута во время встречи премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым в Алма-Ате. Глава белорусского правительства проинформировал своего коллегу, что правительство наделено полномочиями на подписание соответствующего межправсоглашения", - написала Исаева в Facebook.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КАЗАХСТАН, НЕФТЬ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]