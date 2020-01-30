Белнефтехим на следующей неделе проведет с Казахстаном предметные переговоры по нефти - совмин

Делегация концерна "Белнефтехим" на следующей неделе проведет в Казахстане предметные переговоры по поставкам нефти в Белоруссию, сообщила пресс-секретарь белорусского премьер-министра Александра Исаева.
"Такая договоренность достигнута во время встречи премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым в Алма-Ате. Глава белорусского правительства проинформировал своего коллегу, что правительство наделено полномочиями на подписание соответствующего межправсоглашения", - написала Исаева в Facebook.
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