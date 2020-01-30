Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.873 RUR   0.0271 GBR   2.2126 TRY   0.285

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.33 -0.15 Brent 59.81 0.30

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 30.01.2020 17:44

США не планируют выводить войска из Сирии в ближайшем будущем

У Вашингтона нет планов по выводу своих военных из Сирии в скором времени, заявил в четверг спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Мы не планируем выводить американские войска из Сирии в ближайшем будущем", - сказал он в ходе видеобрифинга.

В октябре после начала турецкой операции на северо-востоке Сирии президент США Дональд Трамп распорядился о выводе около 1 тыс. американских военнослужащих из региона. Сообщалось, что США оставят небольшой военный контингент в районе Дейр-эз-Зора на северо-востоке Сирии из-за присутствия Ирана на востоке Сирии и возможного доступа Дамаска к нефтяным месторождениям Дейр-эз-Зора.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, СИРИЯ, ВОЙСКА, ПЛАНЫ


Похожие новости


Глава МИД Сирии сообщает об американском ударе по нефтеперерабатывающему предприятию в Хомсе Тысячи американских военных из ЧВК воюют в Сирии - Асад Асад винит США в воровстве сирийской нефти Турция и США могут совместно искоренить угрозу ИГ в Сирии - Эрдоган Турция продолжит работу с РФ и США по зоне безопасности на севере Сирии - Эрдоган Госдеп США не имеет указаний администрации о каких-либо действиях с нефтяными месторождениями в Сирии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]