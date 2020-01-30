США не планируют выводить войска из Сирии в ближайшем будущем

У Вашингтона нет планов по выводу своих военных из Сирии в скором времени, заявил в четверг спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.
"Мы не планируем выводить американские войска из Сирии в ближайшем будущем", - сказал он в ходе видеобрифинга.
В октябре после начала турецкой операции на северо-востоке Сирии президент США Дональд Трамп распорядился о выводе около 1 тыс. американских военнослужащих из региона. Сообщалось, что США оставят небольшой военный контингент в районе Дейр-эз-Зора на северо-востоке Сирии из-за присутствия Ирана на востоке Сирии и возможного доступа Дамаска к нефтяным месторождениям Дейр-эз-Зора.
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