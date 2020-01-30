PASHA Sigorta застраховала недвижимость АИКГФ

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) отобрал страховщика недвижимости, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.
«Отбор проводился методом открытого тендера. Его победителем признана страховая компания PASHA Sigorta. Согласно условиям тендера, услуги по обязательному и добровольному страхованию недвижимости фонда будут оказываться в течение года», - отметили в фонде.
В рамках контракта PASHA Sigorta получит 200 тыс. манатов.
Кроме того, АИКГФ определился с компанией по обязательному страхованию гражданской ответственности по эксплуатации недвижимости. Ею стала СК Ateshgah Sigorta. С компанией заключен контракт на сумму 55,29 тыс. манатов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО «Азербайджанский ипотечный фонд» и создании «Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда» (АИКГФ). Уставный капитал АИКГФ равен 566 млн манатов.
Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.
Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.
По условиям, фонд может выдавать гарантии на кредиты на сумму от 30 тыс. до 3 млн манатов. При этом срок кредита не должен превышать 7 лет, льготный период по кредиту не должен быть более 2 лет.
А.Мамедов
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