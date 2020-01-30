Southwest Airlines перевезла более 17 млн пассажиров самолетами с неподтвержденной техдокументацией

Американская авиакомпания Southwest Airlines Co. за два года перевезла более 17 млн пассажиров на самолетах с неподтвержденной технической документацией, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на проект доклада министерства транспорта США, который должен быть опубликован в ближайшее время.

В докладе отмечается, что Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США не приняло надлежащих мер в связи с нарушениями мер безопасности Southwest Airlines. Генеральный инспектор министерства транспорта в докладе отметил, что отделение FAA в Далласе, которое контролирует Southwest Airlines, позволяло авиакомпании совершать полеты, несмотря на нерешенные проблемы безопасности. При этом около двух третей сотрудников управления в ходе проверки выразили обеспокоенность ситуацией в Southwest Airlines.

Как указывает WSJ, к нарушениям, в частности, относятся проблемы с документацией по итогам технических проверок и неточный расчет взлетного веса самолета.

В результате расследования, которое длилось около полутора лет, министерство транспорта выяснило, что FAA изначально рассмотрело и одобрило сертификаты технического обслуживания 71 из 88 самолетов Boeing-737 за один день. По данным WSJ, этот процесс обычно занимает от трех до четырех недель. После того, как проблемы с одобрением документации были обнаружены, управление дало Southwest Airlines два года, чтобы проверить самолеты, эксплуатация которых уже началась, на соответствие стандартам безопасности.

Southwest Airlines заявила в среду, что уже завершила проверку 75 самолетов, в результате которой был выявлен "очень низкий уровень риска, в пределах допустимых параметров". Авиакомпания сообщила, что проверка остальных 13 самолетов идет с опережением первоначального графика.

Еще одна проблема, на которую обращает внимание министерство транспорта в своем докладе, касается контроля веса багажа. Southwest Airlines ранее настаивала, что превышение допустимого веса багажа было в пределах стандартов эксплуатационной безопасности ее самолетов. Авиакомпания также отмечала, что ее система подсчета веса багажа не представляла риска для безопасности. В прошлом году компания начала применять новое оборудование для контроля веса багажа, которое, по ее заявлению, намного повысило точность данных. Как отмечет министерство транспорта, несоответствия веса багажа наблюдались около двух лет. При этом FAA не приняло мер в отношении авиакомпании.

Помимо этого, по мнению министерства транспорта, FAA не смогла должным образом расследовать причины жесткой посадки самолета в феврале прошлого года в аэропорту Брэдли, штат Коннектикут. Самолет ударился крылом во время нескольких попыток пилотов посадить летательный аппарат. Никто из пассажиров не пострадал, но самолет был сильно поврежден. По результатам внутреннего расследования Southwest Airlines было заявлено, что инцидент произошел из-за порывистого ветра. Компания не поставила под сомнение показания и действия пилотов. По мнению министерства транспорта, FAA, оценивая это происшествие, не смогло установить, достаточно ли эффективно авиакомпания обеспечивала безопасность.