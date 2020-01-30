Сотрудник Службы Финансового Мониторинга Азербайджанской Республики впервые был избран на руководящую должность в международную организацию

С целью расширения обмена информацией, а также развития кадрового потенциала, Служба Финансового Мониторинга Азербайджанской Республики (СФМ) продолжает успешно сотрудничать на двусторонней и многосторонней основе. Сотрудники СФМ активно участвуют в заседаниях специализированной группы Подразделений Финансовой Разведки (ПФР) «Эгмонт». На мероприятии, проходившем с 27 по 30 января 2020 года в городе Балаклава, Маврикий, директор департамента сотрудничества СФМ Фуад Алиев был избран заместителем председателя рабочей группы «Членство, поддержка и соответствие », являющейся одной из основных и стратегических структур группы «Эгмонт». Следует отметить, что группа «Эгмонт» - это международная организация, созданная 9 июня 1995 года со штаб-квартирой в городе Торонто, Канада, с целью улучшения международного сотрудничества между ПФР по безопасному обмену опытом и финансовых разведывательных данных в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, объединяет 164 страны.

Поддержка ПФР национальных и международных усилий по борьбе с финансированием терроризма особенно актализирует группу «Эгмонт», превращая эту организацию в надежную платформу для обмена информацией на международном уровне по отмыванию денег и финансированию терроризма. Организация поддерживает резолюции и декларации ряда международных организаций, в том числе Совета Безопасности ООН, министров финансов стран "большой двадцатки", Группы Разработки Финансовых Мер Борьбы с Отмыванием Денег.

Азербайджан был избран полноправным членом группы «Эгмонт» на 19-м пленарном заседании, проходившем с 11 по 15 июля 2011 года. Рабочая группа по вопросам «Членства, поддержки и соответствия» является структурой, которая отвечает международным стандартам и критериям членства по отмыванию денег и финансирования терроризма. Фуад Алиев, в качестве заместителя председателя группы будет непосредственно принимать участие в координировании вопросов и надзоре над процессами членства, имеющих стратегическое значение для группы «Эгмонт».

Следует отметить, что впервые представитель Азербайджанской Республики избран на руководящую должность в этой авторитетной международной организации. Это достижение является ярким примером признания международными организациями результатов масштабных реформ, проводимых под руководством главы государства в соответствующей области.