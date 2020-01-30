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Спорт 30.01.2020 20:51

Коронавирус может привести к изменениям графика соревнований "Формулы-1"

Организаторы гонок серии "Формула-1" тщательно следят за ситуацией вокруг распространения нового коронавируса, сообщает в четверг агентство Associated Press.

В "Формуле-1" указали, что специальная медицинская комиссия "оценит график предстоящих гонок", и при необходимости будет "предприняты меры, необходимые для защиты международного сообщества автогонок и более широкой общественности".

В частности, заезд в рамках "Формулы-1" запланирован на апрель 2020 в Шанхае. До этого в марте должна состояться первая гонка этого года - в Мельбурне, а затем - в Бахрейне и Вьетнаме.

Ранее в четверг сообщалось, что в World Athletics приняли решение перенести ЧМ-2020 по легкой атлетике в помещении в китайском Нанкине на 2021 год из-за коронавируса.

По последним данным на территории Китая, где находится большинство заболевших, зафиксировано более 7 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса. В результате болезни умерли 170 человек.

Таким образом, по числу заболевших в Китае новый коронавирус уже превзошел вспышку тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) 2002-2003 гг. Тогда на территории материкового Китая было зафиксировано 5327 случаев заболевания.

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Тэги: МИР, АВТОСПОРТ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]