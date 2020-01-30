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Дальнее зарубежье 30.01.2020 21:11

Китай сделал в Финляндии срочный заказ на очистители воздуха для строящихся из-за коронавируса больниц

Финское предприятие Genano получило срочный заказ на изготовление 200 очистителей воздуха для строящихся в Китае больниц для инфицированных коронавирусом пациентов.

"Работа на предприятии в городе Миккели (Mikkeli), где собирают очистители, резко возросла на минувшей неделе после того, как начала распространяться новость о коронавирусе", - рассказал в четверг газете Helsingin Sanomat исполнительный директор предприятия Никлас Скогстер (Niklas Skogster).

По его словам, работники сейчас заняты в сверхурочные часы, трудиться придется и в выходные, дополнительно наняты новые рабочие.

Разработанные в Genano и запатентованные воздухоочистители отличаются от других тем, что они улавливают из воздуха мельчайшие частицы, размером до трех нанометров. Воздух очищается не только за счет механических фильтров, но и за счет мощного электрического поля, убивающего бактерии и вирусы.

"Коронавирус распространяется в виде крошечных частиц, они не скапливаются в фильтрах, наши очистители их убивают", - пояснил Скогстер.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, КИТАЙ, ВОЗДУХ, ОЧИСТИТЕЛИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]