Китай сделал в Финляндии срочный заказ на очистители воздуха для строящихся из-за коронавируса больниц

Финское предприятие Genano получило срочный заказ на изготовление 200 очистителей воздуха для строящихся в Китае больниц для инфицированных коронавирусом пациентов.
"Работа на предприятии в городе Миккели (Mikkeli), где собирают очистители, резко возросла на минувшей неделе после того, как начала распространяться новость о коронавирусе", - рассказал в четверг газете Helsingin Sanomat исполнительный директор предприятия Никлас Скогстер (Niklas Skogster).
По его словам, работники сейчас заняты в сверхурочные часы, трудиться придется и в выходные, дополнительно наняты новые рабочие.
Разработанные в Genano и запатентованные воздухоочистители отличаются от других тем, что они улавливают из воздуха мельчайшие частицы, размером до трех нанометров. Воздух очищается не только за счет механических фильтров, но и за счет мощного электрического поля, убивающего бактерии и вирусы.
"Коронавирус распространяется в виде крошечных частиц, они не скапливаются в фильтрах, наши очистители их убивают", - пояснил Скогстер.
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