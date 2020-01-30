Азербайджан в числе крупных поставщиков авиакеросина в Грузию

Туркмения в 2019 году экспортировала в Грузию более 40 тыс. тонн авиакеросина, став крупнейшим поставщиком этого вида топлива на грузинский рынок, сообщает сайт нефтегазового комплекса Туркмении.
В минувшем году на Туркмению пришлось 40% общего объема грузинского импорта авиакеросина.
Туркмения уже несколько лет является крупным экспортером авиакеросина в Грузию, опередив по этому показателю Грецию, Египет, Турцию, Румынию и некоторые другие страны, отмечает издание.
Закупаемый Грузией авиационный керосин производится на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов.
По данным международной организации Transparency International Georgia, на грузинском рынке авиарынке 80% топлива обеспечивают Туркмения, Россия, Румыния и Азербайджан.
В минувшем году на грузинский рынок Туркмения также экспортировала порядка 120 тыс. тонн дизельного топлива и автомобильного бензина, заняв четвертую позицию в числе стран-поставщиков нефтепродуктов, сообщает издание.
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