Азербайджан в числе крупных поставщиков авиакеросина в Грузию

Туркмения в 2019 году экспортировала в Грузию более 40 тыс. тонн авиакеросина, став крупнейшим поставщиком этого вида топлива на грузинский рынок, сообщает сайт нефтегазового комплекса Туркмении.

В минувшем году на Туркмению пришлось 40% общего объема грузинского импорта авиакеросина.

Туркмения уже несколько лет является крупным экспортером авиакеросина в Грузию, опередив по этому показателю Грецию, Египет, Турцию, Румынию и некоторые другие страны, отмечает издание.

Закупаемый Грузией авиационный керосин производится на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов.

По данным международной организации Transparency International Georgia, на грузинском рынке авиарынке 80% топлива обеспечивают Туркмения, Россия, Румыния и Азербайджан.

В минувшем году на грузинский рынок Туркмения также экспортировала порядка 120 тыс. тонн дизельного топлива и автомобильного бензина, заняв четвертую позицию в числе стран-поставщиков нефтепродуктов, сообщает издание.