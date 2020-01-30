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ТЭК 30.01.2020 20:02

Азербайджан в числе крупных поставщиков авиакеросина в Грузию

Туркмения в 2019 году экспортировала в Грузию более 40 тыс. тонн авиакеросина, став крупнейшим поставщиком этого вида топлива на грузинский рынок, сообщает сайт нефтегазового комплекса Туркмении.

В минувшем году на Туркмению пришлось 40% общего объема грузинского импорта авиакеросина.

Туркмения уже несколько лет является крупным экспортером авиакеросина в Грузию, опередив по этому показателю Грецию, Египет, Турцию, Румынию и некоторые другие страны, отмечает издание.

Закупаемый Грузией авиационный керосин производится на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов.

По данным международной организации Transparency International Georgia, на грузинском рынке авиарынке 80% топлива обеспечивают Туркмения, Россия, Румыния и Азербайджан.

В минувшем году на грузинский рынок Туркмения также экспортировала порядка 120 тыс. тонн дизельного топлива и автомобильного бензина, заняв четвертую позицию в числе стран-поставщиков нефтепродуктов, сообщает издание.

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Тэги: ГРУЗИЯ, АВИАКЕРОСИН, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]