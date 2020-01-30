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Коронавирус может привести к росту числа рабочих мест в США - министр торговли

Распространение эпидемии, вызванной новым коронавирусом, может привести к росту количества рабочих мест в США, заявил министр торговли США Уилбур Росс.

"Я думаю, это будет способствовать более быстрому возвращению рабочих мест в Северную Америку. Некоторых - в США. Возможно, некоторых - в Мексику", - сказал он в интервью Fox Business Network в четверг.

Он отметил, что не хочет говорить о "победе" на фоне распространения "очень опасного заболевания". "Но факт в том, что у компаний появляется еще один критерий, который они учитывают, когда анализируют свою цепочку поставок", - добавил он.

По последним данным, в Китае зафиксировано около 8 тыс. случаев заражения коронавирусом, скончались 170 человек. В США было подтверждено пять случаев заражения.

Решением президента США Дональда Трампа в стране сформирована специальная рабочая группа по борьбе с коронавирусом. Возглавляет группу министр здравоохранения Алекс Азар, который координирует работу с Советом национальной безопасности.

Быстрое распространение эпидемии в мире создало угрозы для экономики. Рынки акций снижаются в Европе и Азии. Фьючерсы на индексы США также снижаются из-за опасений, что вирус наносит ущерб экономике Китая и подавляет потребительскую активность.

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Тэги: США, КОРОНАВИРУС, ПОСЛЕДСТВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]