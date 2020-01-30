Rapaport отмечает растущие опасения участников алмазного рынка из-за коронавируса

Китайский коронавирус может негативно повлиять на спрос на алмазное сырье из-за продления новогодних каникул в Китае и транспортных ограничений, следует из еженедельного обзора отраслевого агентства Rapaport.
Rapaport отмечает, что на основных рынках пока наблюдается стабильный спрос на алмазное сырье на фоне пополнения запасов после удачных новогодних продаж. Подтверждением этого стали успешные результаты январских торговых сессий De Beers и "АЛРОСА".
Тем не менее, вспышка коронавируса вызывает обеспокоенность по поводу розничного спроса из-за продления новогодних каникул в Китае, говорится в обзоре Rapaport. "Ограничения на поездки могут повлиять на мировую торговлю, что приведет к возможному переизбытку бриллиантов после сильного спроса на алмазное сырье", - считает агентство.
В США, где в целом торговля стабильна после успешных новогодних продаж, участники рынка не уверены в том, посетят ли они традиционную выставку в Гонконге в марте из-за опасения коронавируса, сообщает Rapaport.
В Бельгии участники рынка соблюдают осторожность, так как обеспокоены снижением спроса в Азии. Покупатели не так охотно закупают алмазы, так как из-за короновируса продажа бриллиантов может быть проблемой. При этом дилеры надеются на оживление перед Днем святого Валентина.
Израильские дилеры также обеспокоены тем, что коронавирус может осложнить транспортировку товара и ее реализацию на рынке Китая, передает агентство.
В Индии, где ситуация также вызывает озабоченность, спрос достаточно слаб в результате сокращения числа туристов и по-прежнему низкой рентабельности в огранке, которая заставляет огранщиков активнее рассматривать синтетические камни (lab-grown).
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