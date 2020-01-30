Altria зафиксировала убыток в IV квартале, списав стоимость инвестиций в Juul на $4,1 млрд

Altria Group Inc., одна из крупнейших табачных компаний мира, зафиксировала чистый убыток в четвертом квартале 2019 года, списав $4,1 млрд в результате снижения оценки доли в производителе электронных сигарет Juul Labs Inc.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в минувшем квартале составил $1,81 млрд, или $1 в расчете на акцию, по сравнению с прибылью в $1,25 млрд, или $0,66 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,02 млрд, что совпало со средним прогнозом экспертов, опрошенных FactSet.

Квартальная выручка Altria уменьшилась на 1,8% - до $6 млрд. Выручка без учета акцизных сборов увеличилась на 0,3%, до $4,8 млрд, оказавшись, однако, ниже консенсус-прогноза на уровне $4,88 млрд.

В предыдущем квартале Altria списала $4,5 млрд в связи с инвестициями в этот стартап. Altria приобрела 35%-ную долю в Juul за $12,8 млрд в 2018 году, оценив компанию на тот момент в $38 млрд. С тех пор Juul столкнулась с серьезными проблемами, в том числе с запретом ее продукции и расследованиями в отношении ее практик в сфере продаж. В настоящее время Altria оценивает Juul в $12 млрд.

Altria сообщила также об изменении параметров инвестиционного соглашения с Juul. Компания более не будет оказывать стартапу услуги в сфере маркетинга и розничной продажи ее продуктов, а начнет помогать Juul по регулятивным вопросам, включая подготовку продуктов для предоставления их на рассмотрение Управления по контролю качества продуктов питания и лекарственных препаратов (Food and Drug Administration, FDA).

Акции Altria упали в цене на 6% на торгах в Нью-Йорке в четверг. За прошедшие 12 месяцев их стоимость снизилась на 4,6%.