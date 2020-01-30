Нефтяные цены сократили падение, Brent на уровне $58,85 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в четверг сократили падение. Ранее в ходе торгов мартовский фьючерс Brent падал более чем на 2%.
Мартовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:09 МСК подешевели на $0,96 (на 1,61%) - до $58,85 за баррель.
Фьючерс на WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,74 (1,39%) - до $52,59 за баррель.
Падение нефтяных цен по итогам января может стать максимальным с мая прошлого года. Власти Китая, крупнейшего в мире потребителя энергоресурсов, ввели карантин в ряде городов, что влияет на экономику и потребительскую активность. По последним данным, в Китае зафиксировано около 8 тыс. случаев заражения, скончались 170 человек.
Аналитики, опрошенные Bloomberg, ухудшили прогнозы потребления нефти в Китае. По их мнению, в наибольшей степени снизится спрос на авиационное топливо. Ряд авиакомпаний отменили свои рейсы в Китай.
Опасения относительно возникновения избытка предложения на рынке вызывают и данные министерства энергетики США об увеличении запасов нефти в стране. За минувшую неделю они выросли на 3,548 млн баррелей. Это максимальное повышение с 1 ноября.
В связи с падением нефтяных цен ОПЕК может перенести свою встречу с марта на февраль, заявил министр энергетики Алжира и президент конференции ОПЕК Мухамед Аркаб, слова которого передает агентство Algeria Press Service. Он отметил, что решение должно быть принято в ближайшие дни.
Совместное заявление Минской группы ОБСЕ о женевских глав МИД Азербайджана и Армении
Главы МИД Азербайджана и Армении договорились о новой встрече
Мехтиеву присвоено звание генерал-полковник таможенной службы
Коронавирус может привести к изменениям графика соревнований "Формулы-1"
Семь граждан Азербайджана будут эвакуированы из Уханя в Турцию – Минздрав Турции
Япония подтвердила три новых случая заражения коронавирусом в стране
Президент Алиев распорядился выделить 1,19 млн манатов для бурения 17 субартезианских колодцев в Геранбойском районе
Президент Алиев выделил 6,4 млн манатов на капремонт автодорог в Сумгайыте
США ввели санкции против Организации по атомной энергии Ирана и ее главы
В Иране предрекают неудачу "сделке века" Трампа
Греция намерена установить плавучий барьер у берегов Лесбоса для борьбы с нелегалами
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Сотрудник Службы Финансового Мониторинга Азербайджанской Республики впервые был избран на руководящую должность в международную организацию
Nar подготовил аудиокниги для людей с нарушением зрения
В Азербайджане открылась фотовыставка, посвященная окончанию Сталинградской битвы
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе