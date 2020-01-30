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ТЭК 30.01.2020 19:47

Нефтяные цены сократили падение, Brent на уровне $58,85 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в четверг сократили падение. Ранее в ходе торгов мартовский фьючерс Brent падал более чем на 2%.

Мартовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:09 МСК подешевели на $0,96 (на 1,61%) - до $58,85 за баррель.

Фьючерс на WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,74 (1,39%) - до $52,59 за баррель.

Падение нефтяных цен по итогам января может стать максимальным с мая прошлого года. Власти Китая, крупнейшего в мире потребителя энергоресурсов, ввели карантин в ряде городов, что влияет на экономику и потребительскую активность. По последним данным, в Китае зафиксировано около 8 тыс. случаев заражения, скончались 170 человек.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, ухудшили прогнозы потребления нефти в Китае. По их мнению, в наибольшей степени снизится спрос на авиационное топливо. Ряд авиакомпаний отменили свои рейсы в Китай.

Опасения относительно возникновения избытка предложения на рынке вызывают и данные министерства энергетики США об увеличении запасов нефти в стране. За минувшую неделю они выросли на 3,548 млн баррелей. Это максимальное повышение с 1 ноября.

В связи с падением нефтяных цен ОПЕК может перенести свою встречу с марта на февраль, заявил министр энергетики Алжира и президент конференции ОПЕК Мухамед Аркаб, слова которого передает агентство Algeria Press Service. Он отметил, что решение должно быть принято в ближайшие дни.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]