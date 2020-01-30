Нефтяные цены сократили падение, Brent на уровне $58,85 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в четверг сократили падение. Ранее в ходе торгов мартовский фьючерс Brent падал более чем на 2%.

Мартовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:09 МСК подешевели на $0,96 (на 1,61%) - до $58,85 за баррель.

Фьючерс на WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,74 (1,39%) - до $52,59 за баррель.

Падение нефтяных цен по итогам января может стать максимальным с мая прошлого года. Власти Китая, крупнейшего в мире потребителя энергоресурсов, ввели карантин в ряде городов, что влияет на экономику и потребительскую активность. По последним данным, в Китае зафиксировано около 8 тыс. случаев заражения, скончались 170 человек.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, ухудшили прогнозы потребления нефти в Китае. По их мнению, в наибольшей степени снизится спрос на авиационное топливо. Ряд авиакомпаний отменили свои рейсы в Китай.

Опасения относительно возникновения избытка предложения на рынке вызывают и данные министерства энергетики США об увеличении запасов нефти в стране. За минувшую неделю они выросли на 3,548 млн баррелей. Это максимальное повышение с 1 ноября.

В связи с падением нефтяных цен ОПЕК может перенести свою встречу с марта на февраль, заявил министр энергетики Алжира и президент конференции ОПЕК Мухамед Аркаб, слова которого передает агентство Algeria Press Service. Он отметил, что решение должно быть принято в ближайшие дни.