Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.873 RUR   0.0271 GBR   2.2126 TRY   0.285

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.33 -0.15 Brent 59.81 0.30

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 30.01.2020 22:12

Совместное заявление Минской группы ОБСЕ о женевских глав МИД Азербайджана и Армении

В течение трех дней интенсивных дискуссий сопредседатели Минской группы ОБСЕ и главы МИД Азербайджана и Армении обсудили выполнение соглашений и предложений, обсужденных в 2019 году, и возможные последующие шаги по подготовке населения к миру; принципы и элементы, лежащие в основе будущего урегулирования; сроки и повестка дня для продвижения процесса урегулирования, говорится в совместном заявлении глав МИД Азербайджана и Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ встретились отдельно и совместно с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном и министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым в Женеве 28-30 января. Во встречах также участвовал представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик. Сопредседатели подтвердили свою полную приверженность оказанию сторонам помощи в поиске мирного решения конфликта и принципу конфиденциальности в процессе урегулирования, а также необходимости креативности и духа компромисса для достижения справедливого и прочного мира. Министры договорились встретиться в ближайшее время под эгидой сопредседателей», - говорится в заявлении.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ОБСЕ, ЗАЯВЛЕНИЕ


Похожие новости


Главы МИД Азербайджана и Армении договорились о новой встрече Главы МИД Азербайджана и Армении на встрече в Женеве 7 часов обсуждали урегулирование в Карабахе Пашинян говорит об отсутствии конкретного документа в переговорах с Алиевым по Карабаху ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок – Минобороны Главы МИД Азербайджана и Армении проведут новую встречу по Карабаху до конца января – Мамедъяров О встрече Алиева и Пашиняна по Карабаху говорить пока рано - глава МИД Армении

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]