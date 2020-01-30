Совместное заявление Минской группы ОБСЕ о женевских глав МИД Азербайджана и Армении

В течение трех дней интенсивных дискуссий сопредседатели Минской группы ОБСЕ и главы МИД Азербайджана и Армении обсудили выполнение соглашений и предложений, обсужденных в 2019 году, и возможные последующие шаги по подготовке населения к миру; принципы и элементы, лежащие в основе будущего урегулирования; сроки и повестка дня для продвижения процесса урегулирования, говорится в совместном заявлении глав МИД Азербайджана и Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ встретились отдельно и совместно с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном и министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым в Женеве 28-30 января. Во встречах также участвовал представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик. Сопредседатели подтвердили свою полную приверженность оказанию сторонам помощи в поиске мирного решения конфликта и принципу конфиденциальности в процессе урегулирования, а также необходимости креативности и духа компромисса для достижения справедливого и прочного мира. Министры договорились встретиться в ближайшее время под эгидой сопредседателей», - говорится в заявлении.
Б.Рустамбеков
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