Зеленский и президент SOCAR обсудили возможности инвестирования в газотранспортную отрасль Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг провел встречу с президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым, в ходе которой глава государства отметил, что украинская власть будет способствовать реализации совместных с компанией SOCAR проектов в сферах поставки нефти и газа.
"Стороны обсудили возможности инвестирования в газотранспортную отрасль Украины. Владимир Зеленский отметил важность реализации договоренностей о работе компании SOCAR в Украине, которые были достигнуты во время его визита в Азербайджан в декабре прошлого года", - сообщает пресс-служба президента Украины.
Во встрече также приняли участие вице-президент SOCAR Эльшад Насиров и руководитель представительства SOCAR в Украине Эльчин Мамедов.
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