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ТЭК 30.01.2020 22:31

Зеленский и президент SOCAR обсудили возможности инвестирования в газотранспортную отрасль Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг провел встречу с президентом SOCAR Ровнагом Абдуллаевым, в ходе которой глава государства отметил, что украинская власть будет способствовать реализации совместных с компанией SOCAR проектов в сферах поставки нефти и газа.

"Стороны обсудили возможности инвестирования в газотранспортную отрасль Украины. Владимир Зеленский отметил важность реализации договоренностей о работе компании SOCAR в Украине, которые были достигнуты во время его визита в Азербайджан в декабре прошлого года", - сообщает пресс-служба президента Украины.

Во встрече также приняли участие вице-президент SOCAR Эльшад Насиров и руководитель представительства SOCAR в Украине Эльчин Мамедов.

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Тэги: УКРАИНА, АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, SOCAR


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]