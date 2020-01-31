У КНР есть все, чтобы справиться с коронавирусом - ВОЗ

У властей Китая есть все необходимое, чтобы справиться со вспышкой коронавируса, заявил в четверг генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"Я уверен, что они смогут справиться. У них есть все возможности, чтобы добиться этого", - сказал он на пресс-конференции в Женеве.
Глава ВОЗ напомнил, что недавно посетил Китай и был потрясен масштабом мер, принимаемых властями по борьбе против коронавируса.
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