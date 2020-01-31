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Здравоохранение 31.01.2020 09:03

У КНР есть все, чтобы справиться с коронавирусом - ВОЗ

У властей Китая есть все необходимое, чтобы справиться со вспышкой коронавируса, заявил в четверг генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"Я уверен, что они смогут справиться. У них есть все возможности, чтобы добиться этого", - сказал он на пресс-конференции в Женеве.

Глава ВОЗ напомнил, что недавно посетил Китай и был потрясен масштабом мер, принимаемых властями по борьбе против коронавируса.

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Тэги: КИТАЙ, ВОЗ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]