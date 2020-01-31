Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.873 RUR   0.0271 GBR   2.2126 TRY   0.285

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.14 -1.19 Brent 58.29 -1.52

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 31.01.2020 09:41

Мишустин в Алматы обсудит с партнерами по ЕАЭС вопросы формирования общих рынков, использование нацвалют

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу в Алматы примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

Казахстан - первое зарубежное государство, которое Мишустин посещает на посту главы правительства.

Как ранее сообщила пресс-служба правительства РФ, на встрече глав правительств ЕАЭС приоритетное внимание будет уделено устранению препятствий на внутреннем рынке Евразийского союза, интеграции национальных информационных систем, взаимодействию в области таможенного регулирования и формированию общих рынков ЕАЭС.

"В целях повышения эффективности единого рынка товаров планируется обсудить процесс интеграции национальных информационных систем прослеживаемости и информационных систем в сфере фитосанитарного и ветеринарного контроля, а также отдельные аспекты функционирования национального режима в сфере госзакупок", - пояснил журналистам замглавы аппарата правительства Эльмир Тагиров.

Он сообщил, что речь также пойдет о подготовке проекта соглашения о введении наднационального регулирования во взаимной торговле алкогольной продукцией.

Кроме того, по словам Тагирова, главы правительств обсудят "совершенствование механизмов ЕАЭС по применению специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер с учетом международных правил и опыта других интеграционных объединений".

По информации российской стороны, участники заседания намерены рассмотреть ряд инициатив по расширению использования национальных валют на евразийском пространстве.

Ожидается, что Мишустин также примет участие в форуме "Цифровое будущее глобальной экономики". У него не исключены и двусторонние встречи, в ходе которых он познакомится с коллегами-премьерами из стран ЕАЭС.

Как сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства перед форумом "Цифровое будушее глобальной экономики" у Мишустина запланирована беседа с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.

Кроме того, ожидается, что российский премьер проведет отбельные встречи с главами правительств Армении, Белоруссии и Молдавии Николом Пашиняном, Сергеем Румасом, Ионом Кику.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПРЕМЬЕР, КАЗАХСТАН, ЕАЭС


Похожие новости


Приходько стал помощником Мишустина Мишустин поручил подготовить к 11 февраля изменения в бюджет в целях реализации послания президента Госдума дала согласие на назначение Мишустина премьером Путин предложил кандидатуру Мишустина на должность премьера РФ Итальянский премьер надеется на пересмотр в ближайшие годы санкционной политики ЕС в отношении РФ Джонсон не считает возможной "перезагрузку" отношений с Россией Л

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]