Мишустин в Алматы обсудит с партнерами по ЕАЭС вопросы формирования общих рынков, использование нацвалют

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу в Алматы примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

Казахстан - первое зарубежное государство, которое Мишустин посещает на посту главы правительства.

Как ранее сообщила пресс-служба правительства РФ, на встрече глав правительств ЕАЭС приоритетное внимание будет уделено устранению препятствий на внутреннем рынке Евразийского союза, интеграции национальных информационных систем, взаимодействию в области таможенного регулирования и формированию общих рынков ЕАЭС.

"В целях повышения эффективности единого рынка товаров планируется обсудить процесс интеграции национальных информационных систем прослеживаемости и информационных систем в сфере фитосанитарного и ветеринарного контроля, а также отдельные аспекты функционирования национального режима в сфере госзакупок", - пояснил журналистам замглавы аппарата правительства Эльмир Тагиров.

Он сообщил, что речь также пойдет о подготовке проекта соглашения о введении наднационального регулирования во взаимной торговле алкогольной продукцией.

Кроме того, по словам Тагирова, главы правительств обсудят "совершенствование механизмов ЕАЭС по применению специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер с учетом международных правил и опыта других интеграционных объединений".

По информации российской стороны, участники заседания намерены рассмотреть ряд инициатив по расширению использования национальных валют на евразийском пространстве.

Ожидается, что Мишустин также примет участие в форуме "Цифровое будущее глобальной экономики". У него не исключены и двусторонние встречи, в ходе которых он познакомится с коллегами-премьерами из стран ЕАЭС.

Как сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства перед форумом "Цифровое будушее глобальной экономики" у Мишустина запланирована беседа с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.

Кроме того, ожидается, что российский премьер проведет отбельные встречи с главами правительств Армении, Белоруссии и Молдавии Николом Пашиняном, Сергеем Румасом, Ионом Кику.