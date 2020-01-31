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Внешняя политика 31.01.2020 09:09

Азербайджан настроен углублять сотрудничество с Украиной - Халафов

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква провел встречу с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым, в ходе которой собеседники обсудили приоритетные мероприятия двустороннего диалога на ближайшую перспективу.

"Игорь Жовква отметил важность реализации Украиной и Азербайджаном совместных проектов, прежде всего, в инфраструктурной и энергетической отраслях. Халаф Халафов подтвердил настроенность Азербайджана углублять практическое сотрудничество с Украиной во всех сферах, представляющих взаимный интерес, а также высоко оценил действенное сотрудничество двух государств на международной арене", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте главы государства в четверг вечером.

Согласно информации, особое внимание во время встречи было уделено обсуждению ожидаемых результатов 12-го заседания Совместной межправительственной украинско-азербайджанской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, который проходит в Киеве 30-31 января 2020 года.

А.Азизов

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Тэги: УКРАИНА, СОТРУДНИЧЕСТВО, УГЛУБЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]