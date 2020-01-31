Азербайджан настроен углублять сотрудничество с Украиной - Халафов

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква провел встречу с заместителем министра иностранных дел Азербайджана Халафом Халафовым, в ходе которой собеседники обсудили приоритетные мероприятия двустороннего диалога на ближайшую перспективу.
"Игорь Жовква отметил важность реализации Украиной и Азербайджаном совместных проектов, прежде всего, в инфраструктурной и энергетической отраслях. Халаф Халафов подтвердил настроенность Азербайджана углублять практическое сотрудничество с Украиной во всех сферах, представляющих взаимный интерес, а также высоко оценил действенное сотрудничество двух государств на международной арене", - говорится в сообщении, обнародованном на сайте главы государства в четверг вечером.
Согласно информации, особое внимание во время встречи было уделено обсуждению ожидаемых результатов 12-го заседания Совместной межправительственной украинско-азербайджанской комиссии по вопросам экономического сотрудничества, который проходит в Киеве 30-31 января 2020 года.
А.Азизов
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