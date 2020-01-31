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США сотрудничают с Китаем в противодействии коронавирусу - Трамп

США тесно сотрудничают с КНР и другими странами в борьбе с коронавирусом 2019-nCoV, в Соединенных Штатах ситуация с вирусом под контролем, завил американский президент Дональд Трамп.

"Мы очень тесно работаем с Китаем, другими народами, другими странами", - сказал Трамп, выступая в Мичигане.

"Мы считаем, что мы все поставили под контроль. На сегодня у нас в стране с этим мало проблем", - добавил президент США.

В США подтверждено шесть случаев заболевания пневмонией, врываемой новым типом коронавируса, эпицентром распространения которого является город Ухань китайской провинции Хубэй. При этом в шестом случае зафиксирован первый случай передачи вируса от человека к человеку.

За истекшие сутки в Китае зарегистрировано 1 тыс. 982 новых случая заболевания пневмонией, вызываемой коронавирусом, скончались 43 человека.

Из новых смертельных случаев 42 приходятся на провинцию Хубэй - эпицентр распространения болезни, один - на граничащую с Россией провинцию Хэйлунцзян.

Всего по стране с декабря прошлого года, когда коронавируса начал распространяться из Уханя, зарегистрировано 9 тыс. 692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного прохождения курс лечения из медучреждений выписан 171 человек.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам экстренного совещания в четверг объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

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Тэги: США, КИТАЙ, КОРОНАВРИУС, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]