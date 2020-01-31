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ТЭК 31.01.2020 09:24

Цены на нефть перешли к росту на заявлениях ВОЗ, Brent на уровне $59,45 за баррель

Цены на нефть поднимаются в пятницу на фоне некоторого ослабления тревог по поводу распространения нового коронавируса после заявления Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об отсутствии оснований для введения ограничений на международные поездки и торговлю.

Тем не менее, нефтяные контракты завершают январь самым существенным падением стоимости с мая прошлого года.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:05 составляет $59,45 за баррель, что на $1,16 (1,99%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг фьючерсы снизились в цене на $1,52 (2,54%), до $58,29 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $1,08 (2,08%) - до $53,22 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $52,14 за баррель, опустившись на $1,19 (2,23%) по сравнению с предыдущей сессией.

В январе Brent подешевела примерно на 10%, WTI - на 13%.

Цены на нефть упали почти на 9% за последние две недели на опасениях, что глобальный спрос на нефть упадет из-за вспышки пневмонии в Китае, вызванной новым коронавирусом, которая уже привела к ограничению авиаперелетов.

Согласно последним данным, в Китае зарегистрировано 9692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного прохождения курс лечения из медучреждений выписан 171 человек.

Случаи заражения новым вирусом обнаружены в Гонконге, в Макао, на Тайване, а также в Таиланде, Японии, Южной Корее, Вьетнаме, США, Сингапуре, Франции, Малайзии, Непале и Австралии. Правительства Филиппин и Индии в четверг также подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом.

ВОЗ по итогам экстренного совещания в четверг объявила вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

При этом, гендиректор ВОЗ Тедрос Адхан Гебрейесус высоко оценил меры, принятые Китаем для сдерживания распространения заболевания. Он также отметил, что пока нет веских оснований для того, чтобы вводить ограничения на международные поездки и торговлю.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, УТРО, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]