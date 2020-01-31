Манат подешевел к евро, укрепился к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 31 января сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 31 января ЦБА установил 1,8742 манат/1EUR (30 января - 1,873 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 31 января установил 0,0269 манат/1RUB (30 января - 0,0271 манат/1RUB).
А.Мамедов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 23 раза – Минобороны
Азербайджан настроен углублять сотрудничество с Украиной - Халафов
Совместное заявление Минской группы ОБСЕ о женевских переговоров глав МИД Азербайджана и Армении
Оперативный штаб по коронавирусу: результат лабораторного анализа на новый коронавирус у всех пациентов в Москве отрицательный
Число скончавшихся от нового коронавируса в Китае превысило 200 человек, подтверждено более 9 тыс. случаев заболевания - власти
Президент Алиев распорядился выделить 1,19 млн манатов для бурения 17 субартезианских колодцев в Геранбойском районе
Президент Алиев выделил 6,4 млн манатов на капремонт автодорог в Сумгайыте
Помпео обсудит пути развития стратегического партнерства между Украиной и США
Великобритания проводит последний день в составе Евросоюза
США сотрудничают с Китаем в противодействии коронавирусу - Трамп
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Сотрудник Службы Финансового Мониторинга Азербайджанской Республики впервые был избран на руководящую должность в международную организацию
Nar подготовил аудиокниги для людей с нарушением зрения
В Азербайджане открылась фотовыставка, посвященная окончанию Сталинградской битвы
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе