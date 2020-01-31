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Финансы 31.01.2020 09:39

Комиссионные страховым агентам по обязательным видам страхования в Азербайджане будут ограничены 15%

Ассоциация страховщиков Азербайджана (ASA) намерена добиться снижения агентских комиссий по обязательным видам страхования до 15%, сообщили агентству Интерфакс-Азербайджан в Ассоциации.

«В последнее время тема высоких агентских комиссий по обязательным видам страхования является самой обсуждаемой. В связи с этим прошло собрание мониторинговой рабочей группы во главе с председателем ASA Азером Алиевым», - сообщили в ASA.

В Ассоциации подчеркнули, что на собрании были обсуждены отрицательное влияние завышения агентских комиссий и предписание Центрального банка Азербайджана по сокращению их до 15%.

«В результате было принято решение о принятии необходимых мер по снижению агентских комиссий в ближайшее время до 15%», - сообщили в ассоциации.

Страховые и перестраховочные компании в Азербайджане в 2018г потратили около 63,5 млн манатов на комиссионные агентам (рост на 19,8% по сравнению с 2017г). В целом, на выплаты комиссионных агентам пришлось 32% расходов страховых и перестраховочных компаний в 2018 году.

Расходы страховых и перестраховочных компаний Азербайджана на ведение дел в январе-сентябре 2019 года составили 149 млн 706,6 тыс. манатов. При этом 31,7% расходов или 47 млн 429,3 тыс. манатов пришлись на выплаты комиссий агентам (спад на 6,3% по сравнению с январем-сентябрем 2018 года).

А.Мамедов

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Тэги: АСА, АГЕНТЫ, КОМИССИОННЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]