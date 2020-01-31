Комиссионные страховым агентам по обязательным видам страхования в Азербайджане будут ограничены 15%

Ассоциация страховщиков Азербайджана (ASA) намерена добиться снижения агентских комиссий по обязательным видам страхования до 15%, сообщили агентству Интерфакс-Азербайджан в Ассоциации.
«В последнее время тема высоких агентских комиссий по обязательным видам страхования является самой обсуждаемой. В связи с этим прошло собрание мониторинговой рабочей группы во главе с председателем ASA Азером Алиевым», - сообщили в ASA.
В Ассоциации подчеркнули, что на собрании были обсуждены отрицательное влияние завышения агентских комиссий и предписание Центрального банка Азербайджана по сокращению их до 15%.
«В результате было принято решение о принятии необходимых мер по снижению агентских комиссий в ближайшее время до 15%», - сообщили в ассоциации.
Страховые и перестраховочные компании в Азербайджане в 2018г потратили около 63,5 млн манатов на комиссионные агентам (рост на 19,8% по сравнению с 2017г). В целом, на выплаты комиссионных агентам пришлось 32% расходов страховых и перестраховочных компаний в 2018 году.
Расходы страховых и перестраховочных компаний Азербайджана на ведение дел в январе-сентябре 2019 года составили 149 млн 706,6 тыс. манатов. При этом 31,7% расходов или 47 млн 429,3 тыс. манатов пришлись на выплаты комиссий агентам (спад на 6,3% по сравнению с январем-сентябрем 2018 года).
А.Мамедов
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