Азербайджан в 2017-2019гг поставил в Украину около 2 млн тонн нефти - Шахбазов

Азербайджан за 2017-2019гг экспортировал в Украину свыше 1,9 млн тонн нефти, заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.
«Азербайджан за последние три года поставил в Украину свыше 1,9 млн тонн азербайджанской нефти. Кроме того, компания SOCAR Trading SA поставляла в этот же период в украинском направлении нефть и нефтепродукты из других источников. Инвестиции SOCAR Energy Ukraine («дочка» компании SOCAR-ИФ) в экономику Украины за весь период деятельности превысили $300 млн», - заявил Шахбазов в Киеве в четверг на заседании азербайджано-украинской рабочей группы по сотрудничеству в сфере энергетики.
Министр отметил, что нынешний уровень политических взаимоотношений между двумя странами закладывает фундамент для развития успешного экономического сотрудничества.
«Объем украинских инвестиций в экономику Азербайджана составил $25,4 млн, азербайджанские инвестиции в экономику Украины - $1,1 млрд», - отметил он.
Шахбазов также подчеркнул, что подписание Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству между министерством энергетики Азербайджана и министерством энергетики и охраны окружающей среды Украины (МЭООС) позитивно повлияет на дальнейшее развитие взаимоотношений в энергосфере.
Глава МЭООС АлексейОржель,в свою очередь, заявил, что Украина заинтересована в инвестициях азербайджанских компаний в сферу энергетики. Кроме того, добавил он, стороны могут наладить сотрудничество по вопросам поставки нефтегазовой продукции из Азербайджана посредством Украины на европейские рынки.
По итогам встречи был подписан протокол и принято решение о проведении следующего заседания рабочей группы в 2021 году в Баку.
Н.Аббасова
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