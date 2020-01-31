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ТЭК 31.01.2020 09:59

Азербайджан в 2017-2019гг поставил в Украину около 2 млн тонн нефти - Шахбазов

Азербайджан за 2017-2019гг экспортировал в Украину свыше 1,9 млн тонн нефти, заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

«Азербайджан за последние три года поставил в Украину свыше 1,9 млн тонн азербайджанской нефти. Кроме того, компания SOCAR Trading SA поставляла в этот же период в украинском направлении нефть и нефтепродукты из других источников. Инвестиции SOCAR Energy Ukraine («дочка» компании SOCAR-ИФ) в экономику Украины за весь период деятельности превысили $300 млн», - заявил Шахбазов в Киеве в четверг на заседании азербайджано-украинской рабочей группы по сотрудничеству в сфере энергетики.

Министр отметил, что нынешний уровень политических взаимоотношений между двумя странами закладывает фундамент для развития успешного экономического сотрудничества.

«Объем украинских инвестиций в экономику Азербайджана составил $25,4 млн, азербайджанские инвестиции в экономику Украины - $1,1 млрд», - отметил он.

Шахбазов также подчеркнул, что подписание Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству между министерством энергетики Азербайджана и министерством энергетики и охраны окружающей среды Украины (МЭООС) позитивно повлияет на дальнейшее развитие взаимоотношений в энергосфере.

Глава МЭООС АлексейОржель,в свою очередь, заявил, что Украина заинтересована в инвестициях азербайджанских компаний в сферу энергетики. Кроме того, добавил он, стороны могут наладить сотрудничество по вопросам поставки нефтегазовой продукции из Азербайджана посредством Украины на европейские рынки.

По итогам встречи был подписан протокол и принято решение о проведении следующего заседания рабочей группы в 2021 году в Баку.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: УКРАИНА, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]