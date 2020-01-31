Глава Минздрава Узбекистана предложил ограничить въезд в республику иностранцев с территории КНР из-за коронавируса

Министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадманов предложил временно приостановить выдачу виз гражданам Китая и гражданам других стран, собирающихся въехать в страну с территории КНР, из-за коронавируса, говорится в сообщении ведомства, опубликованном в соцсетях.
"Лично я сторонник того, чтобы не только ограничить выезд наших граждан в Китай, но и временно ограничить въезд китайских и других иностранных граждан из КНР в нашу страну", - заявил министр.
Вместе с тем Шадманов подчеркнул, что это его личное мнение, а у Минздрава нет полномочий, чтобы принимать такое решение.
Министр также сообщил, что случаев заболевания коронавирусом в Узбекистане не зафиксировано.
По данным Минздрава, Узбекистан подготовил специальные места в инфекционных больницах и создал запасы необходимых медикаментов на случай выявления больных коронавирусом. На пограничных пунктах пропуска с помощью тепловизоров определяют пассажиров с повышенной температурой.
Со своей стороны Госкомитет по развитию туризма Узбекистана рекомендовал приостановить продажу туров в Китай до нормализации эпидемиологической обстановки.
С 1 января для граждан Китая действует безвизовый режим въезда в Узбекистан через аэропорты на срок до семи дней при наличии обратного авиабилета.
За истекшие сутки в Китае зарегистрировано 1 тыс. 982 новых случаев заболевания пневмонией, вызываемой коронавирусом, скончались 43 человека.
Из новых смертельных случаев 42 приходятся на провинцию Хубэй - эпицентр распространения болезни, один - на граничащую с Россией провинцию Хэйлунцзян.
Всего по стране с декабря прошлого года, когда коронавирус начал распространяться из города Ухань (административный центр провинции Хубэй), зарегистрировано 9 тыс. 692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного прохождения курс лечения из медучреждений выписан 171 человек.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного совещания в минувший четверг объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
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