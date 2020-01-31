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Дальнее зарубежье 31.01.2020 15:01

Китай выдал Германии разрешение на эвакуацию граждан из региона коронавируса

Китай выдал Германии разрешение на спецрейс самолета бундесвера в Ухань для эвакуации граждан из региона распространения коронавируса, самолет вылетает в пятницу, сообщил журналистам глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"У нас есть все необходимые разрешения от китайских властей для того, чтобы эвакуировать наших сограждан, поэтому в эти минуты самолет бундесвера отправится в Китай", - сообщил Маас.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, НЕМЦЫ, ЭВАКУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]