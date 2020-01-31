Китай выдал Германии разрешение на эвакуацию граждан из региона коронавируса

Китай выдал Германии разрешение на спецрейс самолета бундесвера в Ухань для эвакуации граждан из региона распространения коронавируса, самолет вылетает в пятницу, сообщил журналистам глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"У нас есть все необходимые разрешения от китайских властей для того, чтобы эвакуировать наших сограждан, поэтому в эти минуты самолет бундесвера отправится в Китай", - сообщил Маас.