Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его возможный визит в США должен принести конкретные результаты для республики.

"Если мы можем договориться о чем-то очень важном, что выгодно обеим странам, и, прежде всего, (. . .) Украине, (. . .) то я готов ехать завтра", - сказал он в пятницу на брифинге в Киеве с госсекретарем США Майком Помпео.

Зеленский отметил, что не хочет быть "политическим путешественником", как его предшественники.