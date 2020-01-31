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СНГ 31.01.2020 14:49

Зеленский не хочет быть в Вашингтоне "политическим путешественником"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его возможный визит в США должен принести конкретные результаты для республики.

"Если мы можем договориться о чем-то очень важном, что выгодно обеим странам, и, прежде всего, (. . .) Украине, (. . .) то я готов ехать завтра", - сказал он в пятницу на брифинге в Киеве с госсекретарем США Майком Помпео.

Зеленский отметил, что не хочет быть "политическим путешественником", как его предшественники.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, США, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]