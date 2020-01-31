Зеленский ожидает участия американских компаний в конкурсе на разработку шельфа Черного моря

Президент Украины Владимир Зеленский призывает американский бизнес к добыче природного газа и нефти на Украине, ожидает участия американских компаний в конкурсе на разработку шельфа Черного моря.
"Мы приглашаем крупный американский бизнес для добычи украинского природного газа и нефти. Ожидаем участия американских компаний в конкурсах на разработку участков Черноморского шельфа", - сказал он во время совместного с госсекретарем США Майком Помпео брифинга в пятницу.
ПАСЕ направит в Азербайджан миссию из 25 наблюдателей за досрочными парламентскими выборами
Новый посол Польши в Азербайджане прибыл в Баку
США рассчитывают на активные контакты Азербайджана и Армении по Карабаху – посол в Баку
ЦБ Азербайджана планирует 3 февраля на депозитном аукционе привлечь 100 млн манатов
Цены на нефть растут, Brent на уровне $58,7за баррель
У азербайджанских студентов, прибывших из Китая, коронавирус не обнаружен - Минздрав
В Бермудском треугольнике обнаружили пропавший сто лет назад корабль
Среди погибших от взрыва под Орлом, возможно, есть граждане Турции - губернатор
Президент Алиев распорядился выделить 1,19 млн манатов для бурения 17 субартезианских колодцев в Геранбойском районе
Президент Алиев выделил 6,4 млн манатов на капремонт автодорог в Сумгайыте
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Сотрудник Службы Финансового Мониторинга Азербайджанской Республики впервые был избран на руководящую должность в международную организацию
Nar подготовил аудиокниги для людей с нарушением зрения
В Азербайджане открылась фотовыставка, посвященная окончанию Сталинградской битвы
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе