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Сингапур и Иран из-за коронавируса вводят ограничения на въезд из Китая

Сингапур перекроет границы для лиц, въезжающих с территории КНР, с целью сдержать распространение нового типа коронавируса, сообщили в пятницу региональные СМИ.

Въезд в страну будет закрыт, в том числе, для некитайских граждан, которые посещали КНР за последние две недели.

Кроме того, приостановлен процесс выдачи виз.

Ограничения в передвижении вступят в силу в субботу 1 февраля в 23:59 (18:59 мск пятницы).

Как отмечают СМИ, Сингапур является первой страной в регионе, которая ввела запрет на въезд туристов из Китая.

В то же время Иран ввел запрет на туристические поездки из Китая в Иран, сообщило агентство ИСНА, ссылаясь на замминистра здравоохранения Алирезу Раиси.

По словам Раиси "запрещены туристические поездки из Китая в Иран, а также ограничены деловые поездки".

Раиси также заявил, что "70% которые находятся в городе Ухань в Китае будут отправлены в Иран на следующей неделе".

За истекшие сутки в Китае зарегистрировано 1 тыс. 982 новых случаев заболевания пневмонией, вызываемой коронавирусом, скончались 43 человека.

Из новых смертельных случаев 42 приходятся на провинцию Хубэй - эпицентр распространения болезни, один - на граничащую с Россией провинцию Хэйлунцзян.

Всего по стране с декабря прошлого года, когда коронавируса начал распространяться из Уханя, зарегистрировано 9 тыс. 692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного прохождения курс лечения из медучреждений выписан 171 человек.

Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного совещания в четверг объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

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Тэги: СИНГАПУР, ИРАН, КОРОНАВИРУС, ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]