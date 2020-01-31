Сингапур и Иран из-за коронавируса вводят ограничения на въезд из Китая

Сингапур перекроет границы для лиц, въезжающих с территории КНР, с целью сдержать распространение нового типа коронавируса, сообщили в пятницу региональные СМИ.

Въезд в страну будет закрыт, в том числе, для некитайских граждан, которые посещали КНР за последние две недели.

Кроме того, приостановлен процесс выдачи виз.

Ограничения в передвижении вступят в силу в субботу 1 февраля в 23:59 (18:59 мск пятницы).

Как отмечают СМИ, Сингапур является первой страной в регионе, которая ввела запрет на въезд туристов из Китая.

В то же время Иран ввел запрет на туристические поездки из Китая в Иран, сообщило агентство ИСНА, ссылаясь на замминистра здравоохранения Алирезу Раиси.

По словам Раиси "запрещены туристические поездки из Китая в Иран, а также ограничены деловые поездки".

Раиси также заявил, что "70% которые находятся в городе Ухань в Китае будут отправлены в Иран на следующей неделе".

За истекшие сутки в Китае зарегистрировано 1 тыс. 982 новых случаев заболевания пневмонией, вызываемой коронавирусом, скончались 43 человека.

Из новых смертельных случаев 42 приходятся на провинцию Хубэй - эпицентр распространения болезни, один - на граничащую с Россией провинцию Хэйлунцзян.

Всего по стране с декабря прошлого года, когда коронавируса начал распространяться из Уханя, зарегистрировано 9 тыс. 692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного прохождения курс лечения из медучреждений выписан 171 человек.

Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного совещания в четверг объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.