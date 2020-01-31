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Дальнее зарубежье 31.01.2020 14:58

Джонсон: Brexit для Великобритании не конец, а начало

Глава британского правительства Борис Джонсон в речи, с которой он выступит позже в пятницу, сделает упор на новых возможностях страны после Brexit, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си.

"Самое главное, что следует сказать сегодня: это не конец, а начало. Это момент, когда начнется рассвет, когда поднимется занавес, и начнется новое действие, это момент истинного национального обновления и изменения", - приводит Би-би-си выдержки из речи Джонсона, записанной на Даунинг-стрит.

Великобритания перестанет быть членом ЕС сразу после 23:00 31 января по лондонскому времени.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, BREXIT, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]