У азербайджанских студентов, прибывших из Китая, коронавирус не обнаружен - Минздрав

Признаки коронавируса не обнаружены у группы азербайджанских студентов, эвакуированных из Ухани.

«30 января прибывшая в Баку группа студентов из Ухани прошла медицинское обследование в специальном выделенном медицинском учреждении после проверки на контрольно-пропускных пунктах. По словам врачей, ни у одного из студентов не было обнаружено симптомов коронавируса», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе Минздрава.

Студенты будут отправлены домой после окончания периода карантина.

«Согласно данным бакинского офиса Всемирной организации здравоохранения, Минздрава и Госагентства по обязательному медицинскому страхованию в Азербайджане зараженных коронавирусом не выявлено», - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщалось ранее, из Ухани в Азербайджан были эвакуированы 4 студента.

Х.Насирзаде