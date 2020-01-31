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Здравоохранение 31.01.2020 15:09

У азербайджанских студентов, прибывших из Китая, коронавирус не обнаружен - Минздрав

Признаки коронавируса не обнаружены у группы азербайджанских студентов, эвакуированных из Ухани.

«30 января прибывшая в Баку группа студентов из Ухани прошла медицинское обследование в специальном выделенном медицинском учреждении после проверки на контрольно-пропускных пунктах. По словам врачей, ни у одного из студентов не было обнаружено симптомов коронавируса», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе Минздрава.

Студенты будут отправлены домой после окончания периода карантина.

«Согласно данным бакинского офиса Всемирной организации здравоохранения, Минздрава и Госагентства по обязательному медицинскому страхованию в Азербайджане зараженных коронавирусом не выявлено», - подчеркнули в ведомстве.

Как сообщалось ранее, из Ухани в Азербайджан были эвакуированы 4 студента.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИТАЙ, СТУДЕНТЫ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]