США поддерживают целостность Украины, интеграцию в ЕС и НАТО - Помпео

Соединенные Штаты Америки защищают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддерживают Украинское государство в его усилиях стать членом НАТО и Евросоюза, заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

"США защищают суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы продолжаем поддерживать Украину в присоединении к НАТО и приближении к Евросоюзу", - сказал Помпео на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге в Киеве в пятницу.

По словам Помпео, США работают над тем, чтобы Украина развила верховенство права, улучшила инвестиционный климат, реформировала оборонный сектор и укрепила энергонезависимость.

"У нас есть четкий посыл: США видят Украину, как страну, которая борется за свободу, демократию и благополучие. Как я уже сказал президенту Зеленскому сегодня, мы продолжаем поддерживать Украину и поддерживать сильные антикоррупционные усилия. Безусловно, сейчас США работают над тем, чтобы Украина развила верховенство права, инвестиционный климат, реформировала оборонный сектор и энергонезависимость, и будем продолжать это делать", - подчеркнул госсекретарь США.

Он вновь подчеркнул, что США никогда не признают присоединение Крыма к России.