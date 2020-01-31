США поддерживают целостность Украины, интеграцию в ЕС и НАТО - Помпео

Соединенные Штаты Америки защищают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддерживают Украинское государство в его усилиях стать членом НАТО и Евросоюза, заявил государственный секретарь США Майк Помпео.
"США защищают суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы продолжаем поддерживать Украину в присоединении к НАТО и приближении к Евросоюзу", - сказал Помпео на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге в Киеве в пятницу.
По словам Помпео, США работают над тем, чтобы Украина развила верховенство права, улучшила инвестиционный климат, реформировала оборонный сектор и укрепила энергонезависимость.
"У нас есть четкий посыл: США видят Украину, как страну, которая борется за свободу, демократию и благополучие. Как я уже сказал президенту Зеленскому сегодня, мы продолжаем поддерживать Украину и поддерживать сильные антикоррупционные усилия. Безусловно, сейчас США работают над тем, чтобы Украина развила верховенство права, инвестиционный климат, реформировала оборонный сектор и энергонезависимость, и будем продолжать это делать", - подчеркнул госсекретарь США.
Он вновь подчеркнул, что США никогда не признают присоединение Крыма к России.
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