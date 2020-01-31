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Дальнее зарубежье 31.01.2020 15:15

В Италии из-за коронавируса вводят режим чрезвычайного положения сроком на полгода

Правительство Италии в пятницу в связи с угрозой коронавируса приняло решение ввести режим чрезвычайного положения, сообщили западные СМИ.

Режим ЧС, наделяющий региональные власти в Италии расширенными полномочиями, должен продлиться шесть месяцев.

Ранее премьер Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке авиасообщения с Китаем - после выявления в стране первых двух случаев заражения пришедшим из КНР коронавирусом. Речь идет о двух китайских туристах: они почувствовали себя плохо в Риме, и были госпитализированы.

За истекшие сутки в Китае зарегистрировано 1 тыс. 982 новых случаев заболевания пневмонией, вызываемой коронавирусом, скончались 43 человека.

Из новых смертельных случаев 42 приходятся на провинцию Хубэй - эпицентр распространения болезни, один - на граничащую с Россией провинцию Хэйлунцзян.

Всего по стране с декабря прошлого года, когда коронавирус начал распространяться из Уханя, зарегистрировано 9 тыс. 692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного прохождения курс лечения из медучреждений выписан 171 человек.

Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного совещания в четверг объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

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Тэги: ИТАЛИЯ, КОРОНАВИРУС, ЧП, ВВЕДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]