Таджикистан не намерен отказываться от кириллицы - глава Минобразования

Таджикистан не планирует переход с кириллицы на персидский алфавит, заявил министр образования и науки республики Махмадюсуф Имомзода на пресс-конференции в пятницу.

"У нас в средних школах, в высших учебных заведениях выделены специальные часы. Каждого, кто хочет ознакомиться с письменностью предков, мы их обучаем. Но о переходе на персидский алфавит у нас речи нет", - сказал министр.

Он добавил, что в стране действует специальная программа по изучению русского и английского языков.

"Процесс проходит в рамках государственной концепции. Президент страны также постоянно во всех своих выступлениях и на встречах настаивает на необходимости обучения иностранным языкам, особенно английскому и русскому языку. Мы изучаем, анализируем. В случае необходимости, в рамках учебных программ часы, отведенные на изучения иностранных языков, могут быть увеличены", - сказал Имомзода.