Для граждан стран ЕАЭС будут установлены равные цены на билеты в музеи

Страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились установить для своих граждан равные цены на билеты в музеи и другие учреждения культуры, они больше не будут причисляться к иностранцам, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Знаковое решение - разница в ценах на билеты в музеи и другие учреждения культуры для граждан Союза, наконец, устранена. Действительно, странно, когда они покупали билеты на выставки и спектакли как иностранцы", - сказал Мишустин, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате.