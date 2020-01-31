Для граждан стран ЕАЭС будут установлены равные цены на билеты в музеи

Страны-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились установить для своих граждан равные цены на билеты в музеи и другие учреждения культуры, они больше не будут причисляться к иностранцам, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.
"Знаковое решение - разница в ценах на билеты в музеи и другие учреждения культуры для граждан Союза, наконец, устранена. Действительно, странно, когда они покупали билеты на выставки и спектакли как иностранцы", - сказал Мишустин, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в Алма-Ате.
Министр обороны Азербайджана принял участие в открытии учебного водолазного полигона ВМС
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 24 раза – Минобороны
Баку и Лондон готовят соглашение о двустороннем сотрудничестве в связи с выходом Великобритании из ЕС – МИД Азербайджана
Airbus выплатит $4 млрд в рамках дела о взятках
В Азербайджане в 2019г автобусами перевезено свыше 1,7 млрд человек
Турпоток из России в Турцию впервые в истории превысил 7 миллионов
У студентки из Китая, почувствовавшей недомогание, коронавирус не обнаружен – Минздрав Азербайджана
У азербайджанских студентов, прибывших из Китая, коронавирус не обнаружен - Минздрав
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов для бурения 12 субартезианских колодцев в Бейлаганском районе
Президент Алиев распорядился выделить 1,19 млн манатов для бурения 17 субартезианских колодцев в Геранбойском районе
Президент Алиев выделил 6,4 млн манатов на капремонт автодорог в Сумгайыте
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
В Баку состоялся семинар для учителей русского языка и литературы
Банковские операции ВТБ (Азербайджан) доступны в Мессенджере
Сотрудник Службы Финансового Мониторинга Азербайджанской Республики впервые был избран на руководящую должность в международную организацию
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе