Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин призывал страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) общими усилиями бороться с "пиратством" на рынке информационных технологий.
"На сегодня на всем пространстве союза остро стоит вопрос использования нелицензионных продукций. По оценкам Ассоциации производителей программного обеспечения, в среднем в странах ЕАЭС уровень пиратства в области программного обеспечения составляет 75%. Рынок нелегальных программ в Казахстане оценивается на уровне порядка $90 млн, это существенный ущерб нашей экономике", - сказал Мамин на расширенном заседании Евразийского межправсовета в Алматы в пятницу.
По словам казахстанского премьера, этот факт непосредственно влияет на развитие рынка по созданию собственных программ, так как бизнес не защищен.
"Такое положение не может нас не беспокоить. В связи с этим предлагаю комиссии (Евразийская экономическая комиссия, ЕЭК - ИФ) выработать совместную тактику по борьбе с пиратской продукцией. Уверен, что для этого у нас есть широкие возможности, учитывая потенциал в области продвижения цифровой повестки ЕАЭС", - добавил глава правительства Казахстана.
В Алматы 31 января проходит заседание Евразийского межправсовета, в повестке которого 14 вопросов, в том числе устранение барьеров в рамках функционирования внутреннего рынка ЕАЭС, исполнение ранее данных поручений, формирование экосистемы цифровых транспортных коридоров.
На встрече также обсуждается работа над проектом соглашения о регулировании алкогольного рынка в рамках интеграционного объединения, совершенствование механизмов применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер с учетом международных правил и практик.
В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия. Статус наблюдателя в ЕАЭС имеет Молдавия.
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