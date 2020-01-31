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СНГ 31.01.2020 19:41

Страны ЕАЭС должны совместно бороться с "пиратством" в сфере IT - премьер Казахстана

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин призывал страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) общими усилиями бороться с "пиратством" на рынке информационных технологий.

"На сегодня на всем пространстве союза остро стоит вопрос использования нелицензионных продукций. По оценкам Ассоциации производителей программного обеспечения, в среднем в странах ЕАЭС уровень пиратства в области программного обеспечения составляет 75%. Рынок нелегальных программ в Казахстане оценивается на уровне порядка $90 млн, это существенный ущерб нашей экономике", - сказал Мамин на расширенном заседании Евразийского межправсовета в Алматы в пятницу.

По словам казахстанского премьера, этот факт непосредственно влияет на развитие рынка по созданию собственных программ, так как бизнес не защищен.

"Такое положение не может нас не беспокоить. В связи с этим предлагаю комиссии (Евразийская экономическая комиссия, ЕЭК - ИФ) выработать совместную тактику по борьбе с пиратской продукцией. Уверен, что для этого у нас есть широкие возможности, учитывая потенциал в области продвижения цифровой повестки ЕАЭС", - добавил глава правительства Казахстана.

В Алматы 31 января проходит заседание Евразийского межправсовета, в повестке которого 14 вопросов, в том числе устранение барьеров в рамках функционирования внутреннего рынка ЕАЭС, исполнение ранее данных поручений, формирование экосистемы цифровых транспортных коридоров.

На встрече также обсуждается работа над проектом соглашения о регулировании алкогольного рынка в рамках интеграционного объединения, совершенствование механизмов применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер с учетом международных правил и практик.

В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия. Статус наблюдателя в ЕАЭС имеет Молдавия.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]