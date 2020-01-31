Эстония в 2019г снизила импорт газа на 8%

Эстония в 2019 году импортировала и потребила 4,8 млрд кВт.ч (464 млн кубометров - ИФ) природного газа, что на 8% меньше, чем в 2018 году.

Как сообщили BNS в пресс-службе Elering (оператор электрических и газовых сетей), половина поступающего в Эстонию газа, то есть 2,4 млрд кВт.ч, поступила через Каркси, еще 2,3 млрд кВт.ч - через газоизмерительную станцию Вярска.

Через станцию Миссо в Эстонию импортирован 1%, или 0,1 млрд кВт.ч газа. В 2019 году природный газ через Нарву в страну не поступал.

Наименьшее количество газа, поступающего в Эстонию за сутки, было зафиксировано в декабре 2019 года, когда поступило 2,5 млн кВт.ч. Наибольший объем пришелся на начало прошлого года, когда в страну поступило 35,5 млн кВт.ч.

Транзит природного газа между Россией и Латвией по газопроводу юго-восточной Эстонии вырос за год 27% - до 19,2 млрд кВт.ч.

Всего в 2019 году по магистральному газопроводу Elering транспортировано 24 млрд кВт.ч газа, включая транзит (рост на 17%).

В Эстонии в 2019 году произведено 63 млн кВт.ч. биометана. По сравнению с уровнем 2018 года, когда в апреле-декабре было выпущено 40 млн кВт.ч. биометана, в прошлом году его производство выросло на 58%. Весь произведенный биометан потреблялся в транспортном секторе.

В декабре 2019 года Эстония импортировала 582 млн кВт.ч. природного газа, что на 15% меньше, чем в декабре 2018 года. В декабре из магистрального газопровода Elering потребителям поставлено 569 млн кВт.ч. газа (снижение на 16%). Пропускная способность газопровода составила 62 млн кВт.ч. (рост на 8%).