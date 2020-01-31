Украина рассматривает возможность закупки новых вооружений в США - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова расширять отношения со США в сфере обороны и безопасности, и рассматривать возможности закупки новых вооружений.
"Украина готова развивать новые формы партнерства со США в сфере безопасности. Это подтверждает первый в истории контракт на прямую закупку противотанковых ракетных комплексов Javelin", - сказал он на брифинге в пятницу с госсекретарем США Майком Помпео.
Зеленский отметил, что также обсуждалось усиление Военно-морских сил Украины с помощью катеров класса Island. "И укрепление противовоздушной обороны Украины, где мы готовы рассматривать опции закупок необходимых вооружений", - добавил он.
Зеленский подчеркнул, что Украина активно взаимодействует с американскими партнерами и для реформирования оборонной промышленности. "Уверен, это даст импульс для взаимовыгодного сотрудничества с топовыми оборонными компаниями США", - сказал он.
Также президент Украины отметил важность того, что системная поддержка Украины имеет широкий двухпартийный консенсус в Конгрессе США.
Зеленский сказал, что об этом свидетельствуют объем программ помощь США Украине на 2020 год, который составляет почти $700 млн, из них $365 млн - на оборону и безопасность, что позволит существенно усилить эту сферу.
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