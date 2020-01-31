Цены на нефть растут, Brent на уровне $58,7за баррель

Цены на нефть растут в ходе торгов пятницу, после того как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила об отсутствии оснований для введения ограничений на международные поездки и торговлю.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:14 составляет $58,7 за баррель, что на $0,41 (0,7%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,4 (0,77%) - до $52,54 за баррель.

В то же время нефтяные контракты завершают январь самым существенным падением стоимости с мая прошлого года.

В четверг Саудовская Аравия призвала провести внеочередную встречу ОПЕК+ в феврале из-за опасений снижения спроса на нефть в связи с эпидемией в Китае, но это предложение пока не было поддержано Россией, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов.

По мнению старшего стратега Saxo Bank по сырьевому рынку Оле Хансена, на нефтяной рынок влияют как опасения снижения спроса, так и увеличение запасов топлива.

"Необходимо твердое обязательство ОПЕК+ или рост геополитической напряженности, чтобы достичь устойчивого восстановления (цен - ИФ)", - сказал он.

Согласно последним данным, в Китае зарегистрировано 9692 подтвержденных случая заболевания, летальный исход зафиксирован в 213 случаях. После успешного прохождения курс лечения из медучреждений выписан 171 человек.

ВОЗ по итогам экстренного совещания в четверг объявила вспышку коронавируса #nCoV2019 чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.