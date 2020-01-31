Интерес Путина к истории не связан с политикой - Мединский

Президент РФ Владимир Путин всегда проявлял интерес к истории, его частое обращение этой тематике в последнее время не связано с изменениями в политике, заявил на брифинге в пятницу помощник главы государства Владимир Мединский.
"Что касается его личных интересов историей - он всегда был огромным на самом деле. И скажу вам честно, я неоднократно лично был озадачен глубиной и точностью исторических знаний и оценок президента. Просто, наверное, это не было столь публично", - сказал Мединский, отвечая на вопрос о возможной связи повышенного интереса президента к истории и изменений в политике в последние месяцы.
"Он внимательно интересуется, читает архивные документы, читает специализированные документы и поэтому никогда не допускает таких странных исторических ошибок (как зарубежные коллеги - ИФ)", - добавил Мединский.
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