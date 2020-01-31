Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8742 RUR   0.0269 GBR   2.2267 TRY   0.2844

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.14 -1.19 Brent 58.29 -1.52

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 31.01.2020 15:41

ПАСЕ направит в Азербайджан миссию из 25 наблюдателей за досрочными парламентскими выборами

Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 7-10 февраля посетит Азербайджан с целью наблюдения за досрочными парламентскими выборами в стране 9 февраля.

«Делегация ПАСЕ в составе 25 человек посетит Азербайджан с 7 по 10 февраля для наблюдения за ходом досрочных парламентских выборов», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе организации.

Делегацию возглавит Франк Швабе (Frank Schwabe).

«Представители ПАСЕ встретятся, в частности, с кандидатами и представителями политических партий, а также с представителями Центральной избирательной комиссии Азербайджана, гражданского общества и средствами массовой информации», - уточнили в ассамблеи.

В пресс-службе подчеркнули, что 10 февраля делегация ПАСЕ даст пресс-конференцию по итогам выборов.

Парламент Азербайджана состоит из 125 мест.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПАСЕ, ВЫБОРЫ, НАБЛЮДЕНИЕ


Похожие новости


ПАСЕ оценит избирательную кампанию в Азербайджане в преддверии досрочных выборов в парламент ПАСЕ призывает Баку продолжить демократические реформы - глава миссии Более 30 представителей ПАСЕ будут наблюдать за президентскими выборами в Азербайджане Глава азербайджанской делегации в ПАСЕ избран вице-президентом организации Парламентские выборы в Армении не отличились повышенным уровнем доверия со стороны избирателей, которые испытывали большое давление - глава миссии ПАСЕ Матвиенко предложила ПАСЕ подключиться к работе МПА СНГ и ПА ОБСЕ, касающейся мониторинга выборов в СНГ и Европе

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]