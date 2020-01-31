ПАСЕ направит в Азербайджан миссию из 25 наблюдателей за досрочными парламентскими выборами

Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 7-10 февраля посетит Азербайджан с целью наблюдения за досрочными парламентскими выборами в стране 9 февраля.
«Делегация ПАСЕ в составе 25 человек посетит Азербайджан с 7 по 10 февраля для наблюдения за ходом досрочных парламентских выборов», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе организации.
Делегацию возглавит Франк Швабе (Frank Schwabe).
«Представители ПАСЕ встретятся, в частности, с кандидатами и представителями политических партий, а также с представителями Центральной избирательной комиссии Азербайджана, гражданского общества и средствами массовой информации», - уточнили в ассамблеи.
В пресс-службе подчеркнули, что 10 февраля делегация ПАСЕ даст пресс-конференцию по итогам выборов.
Парламент Азербайджана состоит из 125 мест.
А.Азизов
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