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СНГ 01.02.2020 00:26

Старшая дочь президента Узбекистана перешла на работу в фонд поддержки национальных СМИ

Саида Мирзиеева, старшая дочь президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, избрана заместителем председателя созданного в стране Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа, сообщила в пятницу пресс-служба общественной организации.

До этого она была заместителем председателя Агентства информации и массовых коммуникаций (АИМК) при администрации президента страны.

По данным пресс-службы 31 января состоялось собрание учредителей фонда, на котором был сформирован состав попечительского совета. Председателем совета избран Комил Алламжонов, ранее возглавлявший АИМК, его заместителем - Саида Мирзиеева.

Алламжонов и Мирзиеева накануне покинули свои посты директора и замдиректора АИМК, заявив, что планируют продолжить работу в негосударственном секторе.

Вновь созданный фонд призван содействовать реализации прав журналистов и блогеров, усилению роли общественных институтов в укреплении свободы слова в Узбекистане, улучшению международного имиджа страны, отметили в пресс-службе организации.

У президента Узбекистана Мирзиеева две дочери. Его младшая дочь Шахноза работает заместителем начальника управления министерства дошкольного образования.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ДОЧЬ, РАБОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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