Старшая дочь президента Узбекистана перешла на работу в фонд поддержки национальных СМИ

Саида Мирзиеева, старшая дочь президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, избрана заместителем председателя созданного в стране Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа, сообщила в пятницу пресс-служба общественной организации.
До этого она была заместителем председателя Агентства информации и массовых коммуникаций (АИМК) при администрации президента страны.
По данным пресс-службы 31 января состоялось собрание учредителей фонда, на котором был сформирован состав попечительского совета. Председателем совета избран Комил Алламжонов, ранее возглавлявший АИМК, его заместителем - Саида Мирзиеева.
Алламжонов и Мирзиеева накануне покинули свои посты директора и замдиректора АИМК, заявив, что планируют продолжить работу в негосударственном секторе.
Вновь созданный фонд призван содействовать реализации прав журналистов и блогеров, усилению роли общественных институтов в укреплении свободы слова в Узбекистане, улучшению международного имиджа страны, отметили в пресс-службе организации.
У президента Узбекистана Мирзиеева две дочери. Его младшая дочь Шахноза работает заместителем начальника управления министерства дошкольного образования.
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