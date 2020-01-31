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Дальнее зарубежье 31.01.2020 20:01

В ЕС хотят сохранить как можно более тесные отношения с Великобританией

Председатель Европейского совета Шарль Мишель, председатель Европарламента Давид Сассоли и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступили в пятницу в Брюсселе перед представителями СМИ в связи с выходом Великобритании из ЕС.

"Как Европейский союз мы желаем сохранить как можно более тесные отношения с Великобританией. Конечно - и нам необходимо быть очень ясными в этом вопросе, - чем больше Великобритания будет отходить от стандартов ЕС, тем меньшим будет ее допуск на внутренний рынок союза", - сказал Мишель.

Он подчеркнул важность предстоящих переговоров о новых отношениях ЕС с Великобританией и роль в этом процессе координатора со стороны Евросоюза Мишеля Барнье.

День 31 января 2020 года глава Евросовета назвал "исключительным, небывалым для европейского проекта".

По его словам, "будущее европейского проекта в том, чтобы продолжать работать над ним упорным, решительным, энергичным образом", оберегая при этом европейские ценности.

В свою очередь, фон дер Ляйен заявила: "В понедельник (3 января - ИФ) мы откроем новую страницу нашей истории. Европейская комиссия представит свои предложения для переговоров (о будущих отношениях с Великобританией - ИФ). Мы хотим возможно наилучшего партнерства с Соединенным Королевством. Но ясно, что всегда будет различие (по отношению к членству в ЕС - ИФ). Принадлежность к Европейскому союзу имеет значение. Союз придает силу".

Председатель Европарламента Сассоли подчеркнул важность выстраивания будущих экономических отношений сторон на основе четко определенных правил.

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Тэги: ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]