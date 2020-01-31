США сохранят санкции против РФ до восстановления территориальной целостности Украины - Помпео

Санкции США против России останутся в силе до восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, заявил государственный секретарь США Майк Помпео.
"Хорошая дискуссия с (министром иностранных дел Украины - ИФ) Вадимом Пристайко. США приветствуют усилия Украины по установлению мира на Донбассе. Россия должна ответить взаимностью. Наши санкции будут действовать до тех пор, пока территориальная целостность и суверенитет Украины не будут восстановлены", - написал Помпео в своем аккаунте в Twitter в пятницу после встречи в Киеве с Пристайко.
Помпео в пятницу находится c визитом на Украине. Он уже провел встречи с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко, президентом Украины Владимиром Зеленским и предстоятелем Православной церкви Украины, митрополитом Киевским и всей Украины Епифанием. Также он почтил память погибших в Донбассе украинцев, возложив цветы к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину" у Михайловского златоверхого монастыря.
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