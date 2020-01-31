Белоруссия намерена полностью устранить барьеры в ЕАЭС во время своего председательства - премьер

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас рассказал об основных целях председательства его республики в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

"Открывая вторую пятилетку развития Евразийского экономического союза, мы надеемся на прорывные успехи в деле создания полноформатного экономического союза. (. . .) Среди главных целей: полное устранение барьеров, сокращение ограничений и изъятий на рынках ЕАЭС, предотвращение возможностей возникновения новых препятствий, повышение эффективности работы органов союза, совершенствование его функциональной структуры, усиление наднациональной компетенции Евразийской экономической комиссии и повышения ее ответственности", - сказал Румас на брифинге после заседания межправсовета Евразийского экономического союза в пятницу в Алматы.

По его словам, Белоруссия связывает дальнейшее развитие ЕАЭС с решением таких задач, как переход к единой или общей политике в сферах промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и других отраслях.

Также республика намерена завершить работы по формированию общих электроэнергетических и транспортных рынков ЕАЭС, построению общего финансового рынка. Будет вестись работа по выравниванию условий осуществления хозяйственной деятельности, переходу к единой политике по применению ветеринарных, санитарных и фитосанитарных мер.

В сфере международной деятельности планируется активизировать сотрудничество ЕАЭС с международными организациями и объединениями, совместно развивать транспортно-логистическую инфраструктуру включая участие в проектах инициативы "Один пояс - один путь".

"Будут проводиться переговорные треки по либерализации торговых режимов с третьими странами", - отметил Румас.

В социальной области, по его словам, основное внимание планируется уделять занятости и защищенности работающих, сотрудничество в области образования и здравоохранения, продвижение здорового образа жизни.

"Мы надеемся на поддержку инициатив белорусского председательства нашими партнерами", - резюмировал премьер Белоруссии.

В Алматы 31 января проходит заседание Евразийского межправсовета, на котором будут обсуждены 14 вопросов, в том числе касающиеся устранения барьеров в рамках функционирования внутреннего рынка Евразийского экономического союза (ЕАЭС), исполнения ранее данных поручений, формирования экосистемы цифровых транспортных коридоров, работы над проектом соглашения о регулировании алкогольного рынка в рамках интеграционного объединения, совершенствования механизмов применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер с учетом международных правил и практик.

В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия.